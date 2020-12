Sky: Children of the Light von thatgamecompany erscheint im Frühjahr für Switch

Ursprünglich für den Sommer dieses Jahres angedacht, wird das aktuelle Spiel von thatgamecompany (Flower, Journey) erst im Frühjahr 2021 für Nintendo Switch erscheinen. Das gaben die Macher schon im August bekannt und nannten als Grund – wie erwartet – COVID-19. Bei der Indie World präsentierte sich Sky nun erneut mit einem neuen Trailer.

In Sky bereist ihr als Kinder des Lichts ein Königreich im desolaten Zustand mit der Aufgabe, Hoffnung zu verbreiten. Ihr schwingt euch in die Lüfte, ergründet Geheimnisse in sieben Welten, trefft auf gleichgesinnte Spieler und werdet so Teil einer Welt, die ständig Gebietserweiterungen, saisonale Events und neue Attraktionen spendiert bekommt.

Die Switch-Veröffentlichung wird deutsche Texte bieten.

Sky: Children of the Light ist derzeit für iOS via App Store und Android via Google Play erhältlich. Die Veröffentlichung für Nintendo Switch erfolgt konsolenexklusiv, das ist aber wohl nur zeitweise. In der Ankündigung im März hieß es, dass „Informationen über weitere Veröffentlichungen für andere Plattformen in absehbarer Zeit“ folgen würden.

