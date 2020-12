PlayStation 5 legt in den USA den besten Launchmonat der Geschichte hin

Obwohl die Auslieferungen die Nachfrage nach Playstation 5 nicht decken konnten, hat das Gerät in den USA den besten Launchmonat einer Gaming-Hardware in den USA hingelegt. Und zwar sowohl nach absolut verkauften Geräten, als auch nach Umsatz. Das geht aus dem neuen Bericht der Analysten von NPD hervor. PlayStation 5 ging in den USA bereits eine Woche früher als in Europa in den Verkauf, nämlich am 12. November 2020. Bisher hielt diesen Rekord PlayStation 4 inne.

Auch zur Xbox Series X und Xbox Series S hat NPD eine Einordnung parat. Beide Konsolen erschienen schon am 10. November 2020 in den USA und legten einen Start hin, der zumindest schlechter war als jener der Xbox One im November 2013.

Obwohl PlayStation 5 den besten Launchmonat einer Hardware hinlegte, verkaufte sich Nintendo Switch in den USA im November dennoch häufiger. Auch das berichtet NPD. Hier gibt es auch absolute Zahlen, was auch zur Einordnung des PS5-Launches hilft. Die Switch-Familie verkaufte sich im November 1,35 Millionen Mal in den USA. Auch das ist ein Rekord: Die Switch ist nun 24 Monate in Folge die meistverkaufte Konsole des Monats in den USA.

Das Angebot an PlayStation 5 als auch Xbox Series übertraf weltweit die Nachfrage.

via Gematsu (2), Bildmaterial: Sony