One Piece: Pirate Warriors 4 mit einem Trailer zu DLC-Charakter O-Kiku

Bandai Namco hat kürzlich einen Trailer zum DLC-Charakter O-Kiku veröffentlicht. Gemeinsam mit Kin’emon und Kozuki Oden soll die anmutige Schwertkämpferin im Rahmen des „Wa-No-Kuni“-Packs diesen Winter verfügbar werden.

Der offiziellen Webseite zufolge ist O-Kiku das Aushängeschild eines Teehauses im Dorf Okobore in der Region Kuri von Wa-no-Kuni. Als selbsternannte Samurai ist sie in der Kunst des Schwertes ausgebildet. Als geschwindigkeitsorientierter Kampftyp nutzt O-Kiku ihre Fähigkeiten am Katana, um Feinde einzufrieren. Mithilfe ihrer „Iai“-Haltung bereitet sie zudem Angriffe im Gefecht vor, die umso verheerender ausfallen.

‚Whole Cake Island‘ und ‚Die schlimmste Generation‘

Zuletzt wurden mit X. Drake, Killer und Urouge alle Charaktere des zweiten Charakter-Packs „Die schlimmste Generation“ enthüllt und veröffentlicht. Das erste Charakter-Pack widmete sich ferner „Whole Cake Island“ und ergänzte die KämpferInnen-Auswahl um Charlotte Smoothie, Charlotte Cracker und Vinsmoke Judge.

Ein Erscheinungsdatum für Kin’emon wurde bislang nicht enthüllt. One Piece: Pirate Warriors 4 ist für PCs, PlayStation 4, Xbox One und Switch erhältlich. Falls ihr euch noch unsicher seid, ob ihr euch den Musou-Titel zulegen wollt, könnt ihr euch unseren Test zu One Piece: Pirate Warriors 4 zu Gemüte führen.

Die anmutige O-Kiku im Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco / Koei Tecmo, Omega Force