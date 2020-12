NieR-Macher Yoko Taro und Yosuke Saito arbeiten an zwei neuen Spielen

Bei Yoko Taro und Yosuke Saito befinden sich zwei neue Spiele in Entwicklung. Das bestätigten die beiden während des “Games Industry Chit-Chat 2020 Year-End Party”-Livestream. Und so wie die beiden die Projekte beschreiben… dürften sich Taro-Fans darauf freuen.

Square-Enix-Producer Saito erhielt demnach vor etwa einem Jahr von Yoko Taro einen Vorschlag für ein bestimmtes Spiel. Er lehnte die Idee jedoch ab, da er der festen Überzeugung war, dass er niemals ein solches Spiel machen wolle. Aber Taro sei entschlossen gewesen und versuchte Saito in einer einstündigen Präsentation zu überzeugen. Saito akzeptierte schließlich das Projekt und die Entwicklung wurde beschlossen. Doch selbst jetzt, ein Jahr später, zeigt sich Saito wenig begeistert. „Wenn ich aufhören könnte, würde ich es tun.“

Nebem dem neuen Spiel, an dem Saito so widerstrebend arbeitet, ist auch ein weiterer neuer Titel von Saito und Taro in Vorbereitung. Dieser neue Titel soll vor dem anderen Spiel veröffentlicht werden. Die Chancen stehen also gut, dass wir wenigstens eines dieser Spiele im neuen Jahr zumindest kennenlernen.

Neben diesem Spielen ist Yosuke Saito übrigens derzeit auch mit Babylon’s Fall beschäftigt. Das Spiel entsteht in Gemeinschaftsarbeit von Square Enix und Platinum Games, doch in diesem Jahr gab es nur wenige Neuigkeiten dazu.

