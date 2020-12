Neue Informationen zu Tales of Arise gibt es erst im nächsten Jahr

Am 15. Dezember 1995 erschien in Japan mit Tales of Phantasia der erste Teil der bekannten Rollenspiel-Reihe von Bandai Namco. Tales of feiert also heute den 25. Geburtstag. Dieser Festtag wurde mit einem Livestream begangen, die Hoffnungen auf neues Material zum mit Spannung erwarteten Tales of Arise erfüllten sich jedoch nicht.

Informationen erst 2021

Ursprünglich hätte Tales of Arise gar noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Im Sommer kam dann die Meldung zur Verschiebung auf unbestimmte Zeit. Auch im heutigen Jubiläumsstream gab es nur wenig Konkretes zum nächsten Konsolen-Hauptteil. Yusuke Tomizawa, der Producer von Tales of Arise, versprach lediglich Informationen für das Jahr 2021. Alles andere wäre aber auch sehr beunruhigend gewesen. Immerhin soll die Entwicklung laut Tomizawa gut voranschreiten.

Bandai Namco zu Tales of Arise

Fordere das Schicksal heraus, an das du gebunden bist! Die Bewohner von Dahna haben ihren planetarischen Nachbarn auf Rena – einen Planeten, den sie deutlich am Himmel sehen können – immer Ehrfurcht entgegengebracht und Rena als ein Land der Gerechten und Göttlichen gesehen. Legenden und Sagen, die seit unzähligen Generationen überliefert wurden, sind zu Tatsachen geworden und verbargen für die Menschen in Dahna eine grausame Realität. Seit 300 Jahren herrscht das Volk von Rena über Dahna, plündert die Ressourcen des Planeten und beraubt seine Bevölkerung ihrer Würde und Freiheit. Unsere Geschichte beginnt mit zwei Personen, die auf verschiedenen Welten geboren wurden und sich danach sehnen, ihr Schicksal zu ändern und eine neue Zukunft zu schaffen. Erlebt das nächste Kapitel der weltberühmten Tales-of-Serie, Tales of Arise, mit einer neuen Besetzung von Charakteren, überarbeiteten Kämpfen und klassischen Tales-of-Gameplay-Mechaniken.

Tales of Arise befindet sich für PlayStation 4, Xbox One und PCs in Entwicklung.

