Monster Hunter Rise erhebt sich mit einer Demo und neuem Trailer von den The Game Awards 2020

Im Rahmen von ‚The Game Awards 2020‘ präsentierte Capcom einen neuen Trailer zu Monster Hunter Rise. Zudem kündigte man an, dass zum Januar 2021 eine zeitlich limitierte Demo des Titels via Nintendo eShop an den Start gehen soll. Eine gute Gelegenheit also um noch vor der Veröffentlichung am 26. März 2021 einen genaueren Blick auf den Titel werfen zu können.

Das nächste Monster Hunter für Switch

Monster Hunter Rise ist ein brandneues Monster-Hunter-Abenteuer mit neuen Gameplay-Ansätzen und mehr. Ihr könnt eine große Welt übergangslos erkunden und mit Palamute steht euch auch ein Begleiter zur Seite, den ihr sogar reiten könnt.

Wer alleine spielt, bekommt zwei Partner an die Seite gestellt. Es gibt lokale und Online-Mehrspielermodi, darunter einen 4-Spieler-Koop-Modus.

Monsterjäger dürfen sich auf bekannte und neue Monster freuen, bereits genannt wurde u. a. Magnamalo. Er bekommt auch eine der drei angekündigten amiibo-Figuren spendiert. Daneben haben Palamute und Palico die amiibo-Ehre.

Das idyllische Kamura dient euch als Basis

Als Jagdbasis dient Jägern diesmal Kamura. Ein idyllisches Dorf, bekannt für seinen Tatara-Stahl. Der euch sicherlich nützlich sein wird. Hier findet ihr Annehmlichkeiten, die ein Jäger wie ihr benötigt. Und farbenfrohe Charaktere. Die offizielle Website bietet bereits einige weitere, deutschsprachige Infos.

Eine Collector’s Edition wird auch erscheinen. Neben dem Spiel enthält diese das „Deluxe Kit“-DLC-Paket sowie einen Pin, ein Sticker-Pack und den Magnamalo-amiibo. Die Collector’s Edition erscheint wie das Spiel selbst am 26. März 2021.

Der neue Trailer zu Monster Hunter Rise

Bildmaterial: Monster Hunter Rise, Nintendo / Capcom