JPGAMES wünscht einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021

Es liegt ein Jahr hinter uns, das uns allen viel abverlangt hat. Die Coronavirus-Pandemie wird uns auch im neuen Jahr noch beschäftigen. Wir hoffen und wünschen euch und uns vor allem Gesundheit. Aber natürlich wollen wir im Rahmen dieses Beitrags auch zurückblicken. Denn trotz allem war das Gaming-Jahr 2020 ein sehr ereignisreiches.

Mit Abstand am meisten beschäftigt hat unsere Community die Ankündigung von Final Fantasy XVI. Es war der meistkommentierte Newsbeitrag 2020. Sehr kontrovers wurden noch vor der Veröffentlichungen auch die Änderungen diskutiert, die Square Enix inhaltlich an Final Fantasy VII für das Remake vorgenommen hat. Folgerichtig war der Test zu Final Fantasy VII Remake auch das meistdiskutierte Review in diesem Jahr. Viel besprochen wurde auch eine Grundsatzkolumne zu Sonys Exklusivdeal rund um Marvel’s Avengers.

Darüber hinaus beherrschte natürlich der Launch der neuen Konsolengeneration das Gaming-Jahr. Die erste Vorstellung der PlayStation 5 wurde ebenfalls kontrovers diskutiert. Noch ganz frisch in den Köpfen dürften die Ereignisse rund um Cyberpunk 2077 sein, welche die Gaming-Gemeinde beschäftigt hat.

Welche Themen sind bei euch besonders hängengeblieben?

Wir freuen uns dieses Jahr übrigens über 1,9 Millionen Besuche. Das waren deutlich mehr als in den beiden Vorjahren, als wir auf etwa 1,3 Millionen Besuche kamen. Das schaffen andere natürlich in einem Monat, aber seit jeher berichten wir bekanntlich über die Spiele, die eben nicht so viele Leute interessieren. Taiko no Tatsujin statt Call of Duty. Gal Gun statt FIFA. Und Jack Jeanne statt Assassin’s Creed. So sollen auch 2021 unsere Prioritäten liegen und wir freuen uns, wenn ihr uns die Treue haltet.

Alles Gute, wir sehen uns im neuen Jahr! DANKE!

Bildmaterial: NieR: Automata, Square Enix, Platinum Games