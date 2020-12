JPGAMES.DE: Rubens Spiele des Jahres 2020

Platz 1: Tell Me Why



Dontnod hat mich noch nie enttäuscht (bis Twin Mirror kam – aber das ist ein anderes Thema) und Tell Me Why fügt sich nahtlos in die Reihe der tollen narrativen Spiele ein. Das verschneite Alaska-Setting und die Geschichte über Vergangenheitsbewältigung, Reue und Vergebung haben mir unheimlich zugesagt. Auch das Transgender-Thema wurde schön in die Geschichte integriert und sensibel umgesetzt. Dontnod war in letzter Zeit extrem gut darin, facettenreiche Charaktere zu schreiben, die sich nicht in die Schablonen „gut“, „böse“, „sympathisch“ oder „unsympathisch“ zwängen lassen. Das hat Tell Me Why erneut eindrucksvoll bewiesen. Aus persönlicher Sicht hat mich das Spiel zwar nicht ganz so sehr berührt wie Life Is Strange 2. Aber definitiv genug, um mein Spiel des Jahres zu werden. Bitte weiter so!