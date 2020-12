JPGAMES.DE: Roberts Spiele des Jahres 2020

Most Wanted 2021

Honorable Mention: FAIRY TAIL – es gibt endlich ein Spiel zu einem meiner Lieblingsmanga! Es besitzt so einige Fehler, jedoch ist es ein sehr schönes Erlebnis, die Geschichte von Natsu & Co. in Videospielform zu erleben.

Most Wanted: Monster Hunter! Auf den Film freue ich mich zwar keineswegs, auf die beiden Spiele umso mehr. Mit Rise wird man endlich wieder unterwegs looten und jagen können. Gleichzeitig erscheint ein zweiter Teil von Monster Hunter Stories. Eine Fortsetzung, mit der ich so gar nicht gerechnet habe. Der erste Teil für den 3DS wird nämlich stark unterschätzt. Wahrscheinlich landet 2021 ebenfalls eine PlayStation 5 in meinem Wohnzimmer. Dafür brauche ich allerdings noch bessere Gründe von Sony. Und mal sehen womit Nintendo wieder glänzen kann. Nach Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung hätte ich Lust auf Breath of the Wild 2. Eventuell geht da was.