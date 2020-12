JPGAMES.DE: Keronas Spiele des Jahres 2020

Most Wanted 2021

Als großer Fan von Simulationen, in denen man wahlweise eine Farm/Insel bewirtschaftet oder die Liebe seines Lebens finden kann, gab es in diesem Jahr einiges an Spielefutter für mich. Doch irgendwie konnte ich meine Top 3 nicht NUR mit Simulationen vollballern, deshalb hat es Story of Seasons: Friends of Mineral Town nicht in die Rankingliste geschafft. Und das, obwohl ich es in meinen Most Wanted 2020 erwähnt habe. Nun ja, vielleicht schafft es ja Story of Seasons: Pioneers of Olive Town in meine nächsten Top 3, wäre da nicht Rune Factory 5. Aber dadurch, dass 2020 das Jahr der Spieleverschiebungen war, gibt es eigentlich unzählige Titel, auf die ich mich jetzt schon freue. Kena: Bridge of Spirits, Stray und Hogwarts Legacy sind nur einige Titel, auf die ich ein Auge werfen werde.