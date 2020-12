JPGAMES.DE: JenovanoDannas Spiele des Jahres 2020

Platz 2: The Last of Us Part II



Bei The Last of Us war diese Platzierung nicht von Anfang an klar – lange Zeit war ich an dem Spiel gar nicht interessiert und wollte es auch nicht spielen. Den ersten Teil hatte ich nämlich nie gespielt, jedoch hat die Kontroverse um den Titel auch mich erreicht, weswegen ich mal schauen wollte, worum es denn überhaupt geht. Also habe ich kurz nach FFVIIR schon das Remaster des ersten Teils nachgeholt, ehe ich direkt in den zweiten Teil gestiegen bin und wow! Ich bin der Kontroverse im Internet zumindest dafür dankbar, dass sie mein Interesse geweckt haben und mich diese wundervollen Spiele hat erleben lassen.

Durch The Last of Us habe ich tatsächlich Blut geleckt, was Stealth-Gameplay angeht, und bin in dem Bereich definitiv aufmerksamer geworden. Unter anderem habe ich mich in Cyberpunk gerade für den Schleicher-Weg entschieden, da mir Schleicherei in Games wirklich Spaß macht. Andererseits habe ich die Story des zweiten Teils wirklich geliebt – so eine blutrünstige, knallhart durchgezogene Rachegeschichte fand ich definitiv mal etwas anderes und unglaublich spannend. Hier wusste Naughty Dog meiner Meinung nach wirklich gut damit umzugehen, auch wenn es nicht jedem passte. Dennoch finde ich es super, dass sie ihre Vision durchgezogen haben und bin froh, diese Spiele dieses Jahr noch erlebt zu haben.