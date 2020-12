JPGAMES.DE: Fayts Spiele des Jahres 2020

Platz 2: No Man’s Sky Origins



Was haben wir denn hier? Da taucht doch tatsächlich wieder einmal No Man‘s Sky auf. Ein Titel, der schon relativ alt ist und eigentlich nicht im Jahr 2020 erschienen ist. Allerdings wurde der Titel dieses Jahr so kräftig mit neuen Updates beliefert, dass ich ihn aus diesem Grund noch mal mit in die Liste aufgenommen habe. Viele kennen noch den Absturz nach dem Release und zumindest einige dürften den Rückkampf der Entwickler mitverfolgt haben. Inzwischen gibt es vieles, was einem damals lauthals versprochen wurde, einiges fehlt noch und einiges mehr wurde dazu geliefert. Ich sitze jedenfalls nach wie vor hinterm Steuer meines Schiffes und cruise durch die Galaxie. NMS wird mich auch später dann auf der PS5 begleiten und so hoffe ich noch auf viele weitere Spielstunden. Eine ähnliche Auferstehung, welche ich auch den Entwicklern von CD Projekt RED mit Cyberpunk 2077 wünsche. Wir sehen uns hoffentlich dann im nächsten oder übernächsten Jahr.