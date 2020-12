JPGAMES.DE: Erics Spiele des Jahres 2020

Platz 3: The Last of Us Part II



Ich muss erst mal einen Disclaimer setzen: The Last of Us Part II ist unter absolut miserablen Umständen entstanden und ich bin absolut dagegen, wie Naughty Dog hier seine Mitarbeiter behandelt hat. Deswegen hatte ich mir das Spiel auch nur von jemandem ausgeliehen und es nicht selbst gekauft. Leider muss ich zugeben, dass man mit dem zweiten Ableger von The Last of Us letztendlich einen wirklich genialen Titel veröffentlicht hat. Ich wollte nie einen Nachfolger, weil ich das Ende des ersten Teiles einfach klasse fand. Der zweite Teil spielte aber auf eine sehr gute Art und Weise mit den Konsequenzen der Handlungen des Vorgängers und brach mit konventionellen „Held und Bösewicht“-Stereotypen. Ich fand die Story wirklich klasse, so ungern ich es tatsächlich sage. Aber bitte lasst es nun gut sein mit Ellie – ich hätte jedoch nichts gegen weitere Geschichten in der Welt von The Last of Us. Dann aber bitte unter besseren Arbeitsbedingungen.