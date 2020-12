JPGAMES.DE: Alhyms Spiele des Jahres 2020

Most Wanted 2021

Mein Most Wanted 2021 ist, dass Corona weggeht.

Ach so, Videospiele.

Ganz klar Horizon Forbidden West. Der erste Teil war so eine Offenbarung für mich in Sachen Open World, die nicht langweilig oder unnötig groß ist. Oder mit eine Millionen ?-Markern gefüllt, die alle relativ sinnlos sind (ich spiele gerade Assassin’s Creed Odyssey). Die Story hat dann ein enorm gutes Niveau erreicht und deshalb denke ich, wird Forbidden West auch super. Ich hoffe sehr, dass man diesen DLC nicht gespielt haben muss für die Story… Das würde mich schon nerven!

Dann natürlich NieR Replicant ver1.22474487139. Muss ich dazu noch mehr sagen? Es ist Nier! Habe bis jetzt nur Nier: Automata gespielt und wenn Nier nur 90 % so gut ist, ist es ein absolutes Meisterwerk. Cyberpunk 2077 werde ich auf jeden Fall für Playstation 5 spielen in 2021, wenn all die Bugs weg sind und man mit der neuen Konsole angenehme Ladezeiten hat. Hitman 3 interessiert mich etwas, ich mag taktische Spiele die einem Freiheit geben und teilweise hart bestraft werden, wenn man etwas falsch macht (falls das so ist bei Hitman). Wenn der Preis stimmt, hole ich mir auch das Prince of Persia: Sands of Time Remake, da ich sehr gerne hätte, dass die anderen zwei Teile auch noch als Bundle kommen.