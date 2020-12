Japanische Verkaufscharts: Momotaro Dentetsu verteidigt die Führung

In den aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 23. bis zum 29. November 2020 tut sich an der Spitze nur wenig. Momotaro Dentetsu kann den ersten Platz vor Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung verteidigen. Erst auf Rang 5 gibt es mit Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack den ersten Neueinsteiger. In den Hardware-Charts verkauft sich die Switch ein wenig schlechter im Vergleich zur Vorwoche, die neue PlayStation 5 bleibt auf nahezu gleichem Niveau.

01./01. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 126.729 / 472.42 (-63%)

02./02. [NSW] Hyrule Warriors: Age of Calamity (Koei Tecmo) (¥7.200) – 40.667 / 213.882 (-77%)

03./04. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 36.019 / 1.879.811 (+0%)

04./03. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) (¥5.980) – 35.389 / 6.046.697 (-5%)

05./07. [NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo) {2020.10.30} (¥5.980) – 21.314 / 315.862 (-12%)

06./00. [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack (Bamco) (¥6.100) – 15.504 / NEW

07./06. [PS4] Call of Duty: Black Ops – Cold War (Sony) {2020.11.13} (¥7.900) – 14.688 / 124.371 (-42%)

08./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 14.665 / 3.289.458 (+8%)

09./05. [NSW] Fortnite: The Last Laugh Bundle (Warner) (¥3.000) – 14.147 / 45.414 (-55%)

10./10. [NSW] Pokemon Schwert & Schild + Pass (Pokemon Co.) – 12.370 / 55.458 (+8%)

11./09. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 11.836 / 1.620.715 (-8%)

12./11. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 10.225 / 1.578.590 (+14%)

13./13. [PS4] Sakuna: Of Rice and Ruin (Marvelous) {2020.11.12} (¥4.980) – 9.648 / 40.132 (+28%)

14./12. [NSW] Super Mario 3D All-Stars (Nintendo) {2020.09.18} (¥6.480) – 8.986 / 396.938 (+4%)

15./00. [PS4] Labyrinth of Galleria: Coven of Dusk (Nippon Ichi) (¥7.200) – 8.590 / NEW

16./16. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 6.871 / 3.890.732 (+4%)

17./00. [NSW] Zoids Wild: Infinity Blast (Takara Tomy) {2020.11.26} (¥5.980) – 6.757 / NEW

18./18. [NSW] Pokemon Schwert & Schild (Pokemon Co.) – 6.553 / 3.808.295 (+9%)

19./17. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 6.257 / 3.614.152 (-2%)

20./00. [NSW] Sakuna: Of Rice and Ruin (Marvelous) {2020.11.12} (¥4.980) – 6.004 / 40.457 (+288%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 145.178 (179.143)

PS5 – 40.459 (42.891)|

PS4 – 3.644 (2.767)

XBS – 3.593 (3.684)

3DS – 520 (597)

XB1 – 32 (29)

via ResetEra, Bildmaterial: Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!, Konami