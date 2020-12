Indie World: Diese Indie-Titel haben sich 2020 auf Nintendo Switch am besten verkauft

Nintendo hat kürzlich ein neues Video veröffentlicht. In diesem enthüllt das Unternehmen jene Indie-Titel, die sich 2020 am besten auf Nintendo Switch verkauft haben. Darunter etwa das hochgelobte Roguelite Hades, der Prügler Streets of Rage 4 oder das zweite Abenteuer des kleinen Ori – Ori and the Will of the Wisps.

Nachfolgend die gesamte Liste der Titel:

Hades

Streets of Rage 4

Spiritfarer

Moving Out

Ori and the Will of the Wisps

Carrion

What the Golf?

Shantae and the Seven Sirens

Super Mega Baseball 3

Superliminal

The Jackbox Party Pack 7

Sakuna: Of Rice and Ruin

Kentucky Route Zero: TV Edition

CrossCode

Bloodstained: Curse of the Moon 2

Neon Abyss

Weitere Informationen bietet das Video leider nicht. Es werden keine Verkaufszahlen genannt – es bleibt also auch unklar, ob die Titel in der Reihenfolge nach dem Verkaufserfolg präsentiert werden. Sollte dem so sein, würde Hades die Speerspitze darstellen und verwunderlich wäre das nicht.

Habt ihr euch dieses Jahr auch mit Indie-Titeln auf Switch eingedeckt? Welches Spiel bereitete euch besonders Spaß?

Die meistverkauften Switch-Indie-Spiele im Video

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Nintendo