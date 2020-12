Gewinnspiel: Holt euch Sephiroth – Another Form – Bring Arts von Figuya

Wir hoffen, ihr habt alle einen den Umständen entsprechenden, schönen vierten Advent. Um ihn ein wenig mit euch gemeinsam zu feiern, verlosen wir heute eine grandiose Figur:

Sephiroth – Another Form – Bring Arts!

Zur Verfügung gestellt wird uns dieser tolle Preis von FIGUYA – eurem Shop für Figuren, Merchandise und japanische Popkultur. Schaut unbedingt mal rein! Die Teilnahme ist denkbar einfach. Schreibt einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Sephiroth“ an gewinnspiel@jpgames.de und sagt uns, wo ihr diese Figur aufstellen würdet.

Bitte schickt uns nur eure Antworten und keine persönlichen Daten. Im Gewinnfall benachrichtigen wir dich und benötigen erst dann deine Anschrift. Teilnahmebedingungen: Die Teilnahme ist bis Sonntag, den 27. Dezember 2020 um 22 Uhr möglich. Nach Beendigung des Gewinnspiels werden die E-Mails aller Teilnehmer sofort gelöscht. Es werden keine E-Mail-Adressen aufbewahrt, lediglich der oder die GewinnerIn wird benachrichtigt.

Falls ihr bis hier her weitergelesen habt, sollt ihr belohnt werden: Wie es der Zufall so will, dürfen wir auch Cloud Strife – Another Form – Bring Arts verlosen. Dieses Gewinnspiel findet drüben bei Twitter statt und ihr müsst nur diesen Tweet teilen und uns folgen.

Viel Glück, viel Kraft und bleibt alle gesund!

Bildmaterial: Square Enix