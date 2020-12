Gewinnspiel: Holt euch Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung für Switch

Seit einigen Tagen ist Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung für Nintendo Switch erhältlich. Hyrule Warriors vermischt das Zelda-Franchise mit Musou-Mechaniken, im Westen besser bekannt als das sogenannte „1 gegen 1000“-Gameplay. Ihr seht euch also wahren Horden von Monstern gegenüber. Kein Wunder, ist ja schließlich auch die Zeit der Verheerung. Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung setzt 100 Jahre vor Zelda: Breath of the Wild an. Was das Spiel zu bieten hat, erfahrt ihr in unserem Test. Oder ihr probiert es selbst aus. Heute habt ihr nämlich die Chance, das Spiel zu gewinnen!

Wir haben mit Nintendo ein kleines Quiz vorbereitet. Einige Fragen sind ganz schön knifflig! Keine Angst, ihr müsst nicht alles richtig beantworten, um eine Gewinnchance zu haben. Es geht mehr um den Spaß! Alle Teilnehmer haben die gleiche Gewinnchance. Sammelt eure Antworten in einer E-Mail und schickt sie an gewinnspiel@jpgames.de! Bitte schickt uns nur eure Antworten und keine persönlichen Daten. Im Gewinnfall benachrichtigen wir dich und benötigen erst dann deine Anschrift.

A) Wie viele Schreine konnte man in BotW finden?

90 120 200

B) Wie heißt das Plateau, auf dem Link zu Beginn aufwacht?

Verlorenes Plateau Verwünschtes Plateau Vergessenes Plateau

C) Zu welchem Volk gehört Mipha?

Zora Orni Goronen

D) Wie viele Recken gibt es?

2 4 5

E) Wie heißt die Fähigkeit, die es dem Träger ermöglicht, sich in die Lüfte zu katapultieren?

Revalis Sturm Luftwirbel Sturmhauch

F) Wie heißt Daruks Titan?

Vah Ruda

Vah Rudania

Vah Naboris

G) Wie viele Krog-Samen kann man in Hyrule finden?

900

500

700

Teilnahmebedingungen: Die Teilnahme ist bis Sonntag, den 6. Dezember 2020 um 22 Uhr möglich. Nach Beendigung des Gewinnspiels werden die E-Mails aller Teilnehmer sofort gelöscht. Es werden keine E-Mail-Adressen aufbewahrt, lediglich der oder die GewinnerIn wird benachrichtigt.

Bildmaterial: Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung, Nintendo, Koei Tecmo / Omega Force