Fatal Fury: Fist Contact ist jetzt für Nintendo Switch erhältlich

SNK hat heute aus heiterem Himmel den Klassiker Fatal Fury: Fist Contact für Nintendo Switch veröffentlicht. Das Spiel erschien ursprünglich für den Neo Geo Pocket Color und ist mit Originalton und -grafik für 7,99 Euro erhältlich. Der Untertitel „Fist Contact“ könnte auch „First Contact“ lauten, denn laut den Machern ist das Spiel dank Bewegungen auf nur einer Ebene und Moves, die dem Spieler in letzter Sekunde den Sieg schenken können, besonders für Einsteiger geeignet.

Im Remake des Klassikers können Spieler neben den legendären Charakteren auch als Alfred, dem geheimen Boss aus Real Bout Fatal Fury 2 und Protagonist von Dominated Mind spielen. Dank der Potential-Power-Spezial-Moves, die die Spieler kurz vor dem Tod noch retten können, und der Bewegung auf nur einer einzigen Ebene, ist das Spiel besonders für Fighting-Game-Neulinge geeignet. Die Switch-Version überträgt Sound und Grafik des Spiels originalgetreu auf die moderne Konsole und sorgt sowohl im Handheld- als auch im Tisch-Modus für Retro-Spaß.

Fatal Fury: Fist Contact ist Teil der NeoGeo Pocket Color Selection, der darüber hinaus noch SNK Gals‘ Fighters, King of Fighters R-2, Samurai Shodown! 2 und The Last Blade: Beyond the Destiny angehören. Weitere, noch nicht angekündigte Titel sind für die Plattform geplant.

Bildmaterial: Fatal Fury: Fist Contact, SNK