Falcom kündigt The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki an

Falcom hat mit The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki den nächsten Ableger der Trails-Serie angekündigt. Kuro no Kiseki lässt sich dabei mit Trails of Black übersetzen. Die Veröffentlichung soll in Japan im nächsten Jahr zum 40. Geburtstag von Falcom für noch nicht genannte Konsolen erfolgen. Schon vor der heutigen offiziellen Enthüllung wurde bereits verraten, dass das neue Trails auf Action und neue Charaktere setzt sowie mit einer neuen Engine entwickelt wird.

Toshihiro Kondo zum Schauplatz und zu den Charakteren

In der aktuellen Famitsu-Ausgabe hatte Falcom-Präsident Toshihiro Kondo noch einige weitergehende Details auf Lager. So führt uns Kuro no Kiseki in die Republik Calvard (im Osten des Kontinents) und ins Jahr S.1208. Der Titel bezieht sich unter anderem auf die Charaktere, welche alle in einem Graubereich tätig sind. Kondo nennt dabei einen Detektiv, einen Unterhändler und einen Kopfgeldjäger. Das hat auch zur Folge, dass die Charaktere weniger Verbündetet, dafür umso mehr Feinde haben. Eigentlich hätte deshalb der letzte Ableger, Hajimari no Kiseki, Shiro no Kiseki (Trails of White) genannt werden sollen, um den Gegensatz zu betonen.

Die Modellierung der Charaktere, vor allem ihre Bewegungen, soll nun verbessert sein. Etwa 90 Prozent der Charaktere sind zudem neu, drei davon seht ihr hier. Calvard kann als eine Mischung aus Europa und Asien gesehen werden, kulturell an Osteuropa angelehnt mit Einflüssen aus dem Mittleren Osten. Im Vergleich zu Erebonia ist Calvard relativ klein, die Karte sei jedoch von der Größe her vergleichbar mit der Cold-Steel-Reihe, so Kondo.

Und was ist mit dem Action-Gameplay?

Die Bewegung und die Kämpfe sollen ohne Übergang sein. Trotz der Action-Elemente sollen den Spielern keine komplizierten Tastenkombinationen zugemutet werden. Diese erfolgen jedoch nun in Echtzeit ohne Pausen. Jedoch soll die Möglichkeit geboten werden, in einen kommandobasierten Kampfstil zu wechseln. Arts und Crafts bleiben erhalten, ARCUS wurde hingegen durch Xipha ersetzt. Auch Combat Links oder Brave Orders sucht man vergebens, hier gibt es jedoch ein neues System.

Zudem gibt es, abhängig vom Spielstil, die Einstufung des Protagonisten als „Gesetzestreu“, „Grau“ oder „Chaotisch“. Dies beeinflusst seinen Status sowie die Geschichte. Die Veröffentlichung sei derzeit für PlayStation 4 und weitere Plattformen im Gespräch, man beachte dabei die Nachfrage sowie technische Dinge. Grundsätzlich plane Falcom aber auch, PlayStation 5 zu unterstützen.

via Gematsu, Bildmaterial: Falcom