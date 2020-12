Earth Defense Force 6 erscheint in Japan frühestens Ende 2021

In der dieswöchigen Ausgabe der japanischen Famitsu meldete sich Nobuyuki Okajima, der Producer von Earth Defense Force 6, zu Wort. Okajima machte dabei wenig Hoffnung auf eine baldige Veröffentlichung in Japan, denn diese soll „frühestens Ende 2021“ erfolgen. Scherzhaft fügte er hinzu, dass man dafür Earth Defense Force: World Brothers ein Jahr lang genießen könne. Dieses Voxel-Spin-off erscheint in Japan am 24. Dezember und Anfang 2021 digital im Westen für PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Für welche Plattformen Earth Defense Force 6 geplant ist, ist nach wie vor unbekannt.

Das Gameplay-Material von der TGS 2020

