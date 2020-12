Dragon Quest XI S: Definitive Edition ist ab sofort für PS4, PCs und Xbox One erhältlich

Square Enix hat am letzten Freitag Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition auch noch für PlayStation 4, Xbox One und PCs veröffentlicht. Der neue Launchtrailer stellt euch nochmals vor, mit welchen Neuerungen ihr im Vergleich zum Original rechnen könnt.

Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals erschien ursprünglich für PlayStation 4 und 3DS im Juli 2017 in Japan. Die weltweite Veröffentlichung folgte im September 2018 und umfasste eine zusätzliche PC-Version. Im September 2019 erschien der Titel dann in der besagten Definitive Edition für Nintendo Switch.

Neue Inhalte, Handelsversion, Xbox Game Pass

Diese Definitive Edition bot zahlreiche neue Inhalte, die mit der Neuveröffentlichung am 4. Dezember nun auch auf PlayStation 4, Xbox One sowie PCs Einzug hielten. Für PlayStation 4 gibt es hierzulande auch eine neue Handelsversion* – für Xbox One wiederum geht die Definitive Edition im Xbox Game Pass an den Start. Für PCs stehen Steam, Windows 10 und der Epic Games Store zur Auswahl.

Zu den neuen Inhalten gehören unter anderem der Retro-2D-Modus, neue Nebenmissionen, charakterbezogene Nebenhandlungen und der neu orchestrierte Soundtrack. Sprachausgaben sind auf Englisch und Japanisch enthalten.

Für Unentschlossene steht auch eine Demo bereit. Ihr könnt dabei den Anfang das Spiels erleben und etwa zehn Stunden reinspielen. Den Fortschritt könnt ihr später auf das Hauptspiel übertragen.

Der Launchtrailer zu Dragon Quest XI S

Bildmaterial: Dragon Quest XI, Square Enix, Nintendo