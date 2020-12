Das war… Kalenderwoche 50/2020

The Game Awards 2020 mit Ankündigungen und mehr, die Rückkehr der Phantomdiebe, Informationen von Sony zu Zeitexklusivitäten und gute Verkaufszahlen von Atelier Ryza 2 sorgten für einige spannende Schlagzeilen. Ganz zum Schluss gibt es dann noch ein neues Review sowie die aktuelle Kolumne und eine Sonntagsfrage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Bei den The Game Awards 2020 mit Geoff Keighley gab es in diesem Jahr einmal mehr diverse Neuankündigungen sowie Updates zu vielen weiteren Projekten. Wenn ihr euch nicht die ganze Show ansehen wollt, findet ihr hier die wichtigsten Highlights.

Nach vielen Hinweisen und Leaks ist es nun offiziell: Persona 5 Strikers (PS4, Switch, PC) erscheint am 23. Februar auch im Westen. Dabei gibt es auch eine deutsche Lokalisierung. Weitere Eindrücke zum kommenden Action-Spiel könnt ihr unserer Vorschau entnehmen.

Sony hat in einem Trailer-Zusammenschnitt auf das kommende Line-up von PlayStation 5 hingewiesen. Dabei äußerte man sich auch zu einigen Zeitexklusivitäten. So ist Project Athia (PS5, PC) zwei Jahre konsolenexklusiv für PS5, GhostWire: Tokyo (PS5, PC) für ein Jahr.

Seit wenigen Tagen ist Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (PS4, PS5, Switch, PC) in Japan erhältlich und konnte sich alleine dort mehr als 150.000 Mal verkaufen. Der Vorgänger konnte damit bereits überflügelt werden. Bei uns erscheint das Alchemie-Abenteuer am 29. Januar.

Eine weitere Neuankündigung der letzten Tage war Ultimate ADOM: Caverns of Chaos (PC), eine Neuinterpretation des Klassikers. Zudem schafft es Princess Connect! Re: Dive (Mobil) dank Crunchyroll in den Westen. Mit diversen Problemen veröffentlicht wurde Cyberpunk 2077 (PS4, Xbox One, PC), davon ist im Launchtrailer natürlich nichts zu sehen. Mit acht Millionen Vorbestellungen genoss das neue Projekt von CD Projekt RED auch einen großen Vertrauensvorschuss der Spieler. Ebenfalls zur Veröffentlichung mit je einem Launchtrailer versorgt wurden Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light (Switch) (Link), Puyo Puyo Tetris 2 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link), Monster Sanctuary (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link), Drawn to Life: Two Realms (Switch, PC, Mobil) (Link) und Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition (PS4, Xbox One, PC) (Link).

In dieser Woche ging mit Patch 5.4 zu Final Fantasy XIV (PS4, PS5, PC) das nächste große Update an den Start. Neue Inhalte locken bald auch für Genshin Impact (PS4, Switch, Mobil), konkret geht es in die verschneiten Berge. Einen Story-Trailer könnt ihr euch zu Ys IX: Monstrum Nox (PS4, Switch, PC) ansehen und die englischen Stimmen stellte man aus Re:ZERO – Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne (PS4, Switch, PC) vor. Noch vor Weihnachten steht in Japan Earth Defense Force: World Brothers (PS4, Switch) an, neben einem längeren Trailer stellte D3 Publisher deshalb auch die Missionen ausführlich vor.

Das Idol-Rhythmus-Spiel Love Live! School Idol Festival ~after school ACTIVITY~ Wai-Wai! Home Meeting!! (PS4) hat mit dem 24. März nun den weltweiten Veröffentlichungstermin. Mehrere Schauplätze aus dem kommenden HITMAN 3 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) seht ihr hier und Temtem ist in den PS5-Early-Access gestartet. Aus Japan erreichte uns ein neuer Trailer zu The Silver 2425 (Switch) und einen Kampf könnt ihr aus Phantom Breaker: Omnia (PS4, Switch, Xbox One, PC) unter die Lupe nehmen. O-Kiku erhielt derweil aus One Piece: Pirate Warriors 4 (PS4, Switch, Xbox One, PC) den Charakter-Trailer.

Im einzigen Review der Woche von JPGAMES ging es um Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS4, PS5) (zum Testbericht). Dabei macht das Abenteuer mit neuer Spinnen-Besetzung Spaß, auf PlayStation 5 gibt es zudem grafisch noch mehr Opulenz. Hinzu kommen die Funktionen des DualSense-Controllers sowie die nahezu komplett wegfallenden Ladezeiten.

In unserer aktuellen Kolumne haben wir uns mit dem traditionellen japanischen Entwickler Falcom beschäftigt. Kurz vor dem 40. Geburtstag stellt sich die Frage, wie die Zukunft aussehen soll. Mit „Ys“ und „Trails“ hat man zwei starke Marken, was aber auch Probleme mit sich brachte.

Auch heute gibt es eine Sonntagsfrage, welche sich ganz um Persona 5 Strikers (PS4, Switch, PC) dreht. Persona 5 geht damit in eine neue Richtung. Habt ihr daran Interesse?