Crypt of the NecroDancer erhält eine Collector’s Edition

Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer war eine kleine Überraschung. Nintendo hütet seine Marken eigentlich wie den eigenen Augapfel. Dass ein Indie-Studio mal eben durch Hyrule streifen darf, das kommt nicht alle Tage vor. Das Ergebnis war erfrischend, wie auch Ruben in seinem Test zu berichten weiß.

Cadence of Hyrule basiert dabei auch einem Spiel, das zuvor nicht so viel Beachtung bekommen hat wie jetzt der neue Crossover-Titel. Crypt of the NecroDancer gab es nämlich schon vorher. Der Rhythmus-basierte Dungeon-Crawler bekommt nun nachträglich seine verdiente Handelsversion spendiert. Es gibt nicht nur eine Standardversion für Nintendo Switch und PlayStation 4*, sondern auch eine Collector’s Edition. Und die könnt ihr euch jetzt bei Amazon vorbestellen!

Das folgende Bild zeigt euch den Inhalt:

Bildmaterial: Crypt of the NecroDancer, Brace Yourself Games