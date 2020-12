Bei Level-5 will man 2021 die Ärmel hochkrempeln und sich auf seine Spezialität konzentrieren

Bei Level-5 geht derzeit einiges drunter und drüber. Das dürften selbst Außenstehende bemerkt haben. Der Entwickler von so namhaften Marken wie Professor Layton, Inazuma Eleven, Ni no Kuni oder Yo-kai Watch scheint ein wenig in Schwierigkeiten zu stecken.

Erst vor Wochen hatte CEO Akihiro Hino verkündet, man müsse Inazuma Eleven: Great Road Heroes auf das Abstellgleis schieben, um den Fokus auf Yo-kai Watch Academy Y legen zu können. Es las sich aber zwischen den Zeilen mehr wie ein: Wir müssen jetzt schauen, dass Geld reinkommt. Wenig später gab es Medienberichte, wonach Level-5 International America seinen Geschäftsbetrieb „praktisch eingestellt“ habe. Ein kleiner Lichtblick immerhin zum Ende des Jahres: Es gab neues Material zum Koop-Robot-Action-RPG Megaton Musashi.

Es war ein schwieriges Jahr für Level-5, soviel ist klar. Dementsprechend selbstkritisch fällt der Rückblick von CEO Akihiro Hino gegenüber 4Gamer aus. Aber er blickt auf optimistisch in die Zukunft. „2021 möchte ich immer im Kopf haben, gute Spiele zu machen. Und mit dieser Idee als Fokus mit der Produktion von Anime und anderen Medien zu kooperieren“, so Hino. Das klingt nach dem Spezialgebiet von Level-5: Cross-Media.

„Speziell in diesem Jahr gab es in Bezug auf die Qualität unserer Spiele einiges zu Bedenken, von Verzögerungen im Zeitplan bis hin zu Bugs. Es gibt viele Bereiche, in denen wir uns verbessern müssen“, so Hino selbstkritisch. „Deshalb möchte ich die Ärmel hochkrempeln und uns auf unsere Bemühungen konzentrieren. In der Zwischenzeit haben wir unangekündigte neue Spiele in Arbeit und auch wenn ich derzeit noch keine Details dazu sagen kann, so gehen die Dinge stetig gut voran. 2021 will unser gesamtes Team zusammen arbeiten, um Unterhaltung zu schaffen, die alle genießen können.“

Wir wünschen es Level-5.

via Gematsu, Bildmaterial: Megaton Musashi, Level-5