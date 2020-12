Balan Wonderworld: In Kapitel 6 trifft ein Mädchen auf ein Kätzchen

Nach der bunten Eröffnungssequenz stellt Square Enix nun die einzelnen Kapitel aus Balan Wonderworld vor. Insgesamt erwarten uns zwölf Geschichten. In Kapitel 1 lernen wir Jose Gallard, sein Maisfeld und einen verheerenden Sturm kennen. In Kapitel 2 hat Fiona Demetria ein Problem mit Delfinen und in Kapitel 3 geht es um Yuri Brand und ihre Liebe zu Käfern. Zuletzt träumte Haoyu Chang in Kapitel 4 vom Fliegen und in Kapitel 5 will Sana Hudson die Vögel und den Wald beschützen.

Kapitel 6: Das Mädchen und das Kätzchen

Cass Milligan trifft in einer Stadt zufällig auf ein Kätzchen. Doch eines Tages versucht die Katze, eine stark befahrene Straße zu überqueren. Cass winkt ihr von der anderen Straßenseite zu, doch dann springt die Ampel auf rot… und so wird Schnurrla geboren. Schnurrla hat eine Uhr auf dem Bauch, welche Cass‘ Wunsch entspricht, die Zeit zurückzudrehen.

Aus Cass‘ Herz entspringt die Welt in Kapitel 6. Diese ist städtisch geprägt, mit Zahnrädern und Mechanismen. Auch Ampeln sind überall verteilt. Es gibt auch Bücher und Süßigkeiten. Über allem thront jedoch ein Uhrenturm.

Die dazu passenden Kostüme sind ebenfalls abwechslungsreich. Der Zahnradprinz kann Maschinen in Gang setzen. Austeilen kann der Kürbiskopf und zwar mit Raketenschlägen. Die Bleiente kann durch ihr Gewicht Gegner besiegen sowie Hindernisse beseitigen. Als Luftkatze bewegt man sich über Abgründe hinweg, während das Chrono-Kaninchen die Zeit anhalten kann.

Betretet das Wunderland in Balan Wonderworld

In Balan Wonderworld schlüpfen SpielerInnen in die Rolle von Leo und Emma, welche durch ein Theater Zutritt in eine wundersame Welt finden. Unter der Leitung des skurrilen Balan geht es dann auf ein Abenteuer in Wonderworld, wo sich glückliche Erinnerungen der Menschen mit ihren Sorgen und Nöten mischen. Um wieder in die wirkliche Welt zu finden, müssen Leo und Emma auch ihr eigenes Herz wieder ins Gleichgewicht bringen.

Über 80 Kostüme geben nicht nur ein frisches Aussehen, sondern auch spezielle Fähigkeiten. So können Gegner besiegt werden, man läuft durch die Luft oder hält die Zeit an. Auch die Musik spielt eine wichtige Rolle. Insgesamt erwarten uns zwölf unterschiedliche Geschichten, wobei jede ihre ganz eigenen Merkmale aufweisen soll. Die Level werden dabei als labyrinthartig beschrieben, welche auch in einem Koop-Modus gemeistert werden können.

Ein Sonic-Klassentreffen

Der 3D-Action-Plattformer entsteht unter der Leitung von Yuji Naka und Naoto Ohshima. Naka, der ehemalige Leiter des originalen Sonic-Teams, ist seit Januar 2019 bei Square Enix beschäftigt. Ohshima ist der Charakter-Designer von Sonic und seinen Freunden. Ein richtiges Sonic-Klassentreffen bei Square Enix also. Die erste Zusammenarbeit der zwei Sonic-Veteranen nach 20 Jahren.

Balan Wonderworld erscheint am 26. März 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PCs via Steam. Bei Amazon könnt ihr euch die Konsolenfassungen bereits vorbestellen*.

