AFK Arena schmückt sich mit Joker und Queen aus Persona 5

Pünktlich zu Silvester lassen es Lilith Games und Atlus gemeinsam krachen. Joker und Queen als Persona 5 werden in AFK Arena vorbeischauen. Dort treffen sie in dem beliebten Idle Game auf bekannte Gesichter wie Ezio Auditore aus Assassin‘s Creed oder Ainz Ooal Gown aus Overlord. Die neue Kooperation beginnt am 30. Dezember 2020 und bringt auch einen passenden PvE-Dungeon im Metaverse-Stil mit sich.

Joker und Queen, zwei der bekanntesten Helden der Phantomdiebe, springen direkt aus Tokyos Straßen in die Welt von Esperia, in der sie die Herzen der SpielerInnen stehlen. Die zwei Helden können im Rahmen des bevorstehenden Neujahrsupdates am 30. Dezember ausprobiert werden. SpielerInnen können dadurch im Vorfeld mit ihnen experimentieren, bevor sie sich für Joker oder Queen entscheiden und sie über den Ingame-Store ihrem Kader hinzufügen. Dort stehen sie ab dem 27. Februar zur Verfügung.

AFK Arena beschreibt sich selbst als ein Fantasy-Multiplayer-RPG und ist natürlich free-to-play. Entwickler Lilith Games kann neben etlichen Millionen Downloads auch auf eine Nominierung zu Google Play’s Best of 2019 Users’ Choice Best Game Award zurückblicken.

Aufgabe der SpielerInnen ist es, ein Team von Helden zusammenzustellen und durch Kämpfe unerfahrene Abenteurer zu mächtigen Meistern auszubilden, um das Reich von Esperia zu retten. Zu diesen Helden gesellt sich nun auch Ezio aus Assassin’s Creed. SpielerInnen leveln ihre Charaktere und erhalten Belohnungen, auch wenn sie nicht spielen. Aber auch aktivere SpielerInnen sollen natürlich viele Inhalte vorfinden, dazu gibt es zahlreiche Kampagnen und Abenteuermodi.

AFK Arena ist bei Google Play und im App Store erhältlich.

Bildmaterial: AFK Arena, Lilith Games