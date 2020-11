PlayStation Plus im Dezember mit Worms Rumble, Just Cause 4 und Rocket Arena

Sony hat das Line-up für PlayStation Plus im Dezember bekannt gegeben. PlayStation-Fans dürften auf diese Aufstellung besonders gespannt sein, denn es gibt auch das zweite PS-Plus-Game für PlayStation 5. Nach Bugsnax als Debüt-Titel wird es im Dezember aber ein bisschen weniger aufregend. Als PS5-Spiel wartet Worms Rumble, das gleichzeitig aber auch für PS4 zur Verfügung steht. Für PlayStation 4 warten Just Cause 4 und Rocket Arena. Alle Spiele könnt ihr euch vom 1. Dezember bis zum 4. Januar 2021 sichern.

Worms Rumble bietet intensive und arenabasierte Echtzeitkämpfen mit bis zu 32 Spielern. Es kann aus einer Vielzahl an Lieblingswaffen wie der Bazooka und der Schrotflinte sowie frischen Neuzugängen im Waffenarsenal gewählt werden, um die wirbellosen Widersacher zu bekämpfen. Spieler haben die Möglichkeit, in der Rangliste aufzusteigen, ihren Wurm individuell anzupassen oder auch an Herausforderungen und saisonalen Events teilzunehmen.

Bildmaterial: Sony