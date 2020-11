PlayStation Hits wie Uncharted 4 und God of War für 9,99 Euro bei Amazon

Die PlayStation Hits sind bekanntlich schon eine sogenannte Budget-Reihe und die meisten der folgenden Titel kosten normalerweise schon nur 19,99 Euro. Amazon führt aber einen Großteil des PlayStation-Hits-Sortiment heute für nur 9,99 Euro.

Games wie The Last of Us Remastered, God of War, LittleBigPlanet 3 oder Uncharted 4 auf Datenträgern für einen feinen 10er – das ist eine gute Sache. Leider handelt es sich um ein Angebot von Amazon-Händler ak trade, weshalb Versandkosten anfallen. Aber besonders wenn ihr euch für mehrere Spiele entscheidet und nur einmal Versandkosten bezahlt, lohnt es sich natürlich trotzdem. Nachfolgend unsere Affiliate-Links* zu Amazon:

Bildmaterial: Uncharted 4: A Thief’s End, Sony / Naughty Dog