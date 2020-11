Mother Music Revisited: Komponist Keiichi Suzuki veröffentlicht neues Album

Mother hat eine ganz besondere und etwas seltsame Faszination, die man wohl erst versteht, wenn man es selbst mal gespielt hat. Inzwischen ist das auch bei uns im Westen einigermaßen problemlos möglich. Zumindest was die ersten beiden Spiele der Serie angeht. Mother 2 ist als EarthBound nach zig Jahren auch in Europa erschienen, nämlich im eShop für Nintendo Wii U. Später folgte noch EarthBound Beginnings, nichts anderes als Mother, also der Serienerstling. Mother 3… ahh, okay lassen wir das.

Denn heute soll es nicht in erster Linie um die Spiele gehen, sondern um die Musik. Nippon Columbia hat nämlich nun für den 27. Januar 2021 ein neues Album namens Mother Music Revisited angekündigt. Das Album wird physisch sowohl auf CD als auch Vinyl veröffentlicht und wird 3.000 Yen respektive 5.500 Yen zzgl. Steuern kosten. Arrangiert wird das Album von Mother-Komponist Keiichi Suzuki persönlich, der dafür quasi seine eigenen Songs covert. Leider werden es nur 10 Stücke auf das Album schaffen. Eine Deluxe Edition wird eine zweite CD mit dem Original Soundtrack bieten. Bei Play-Asia könnt ihr euch beide Varianten schon vorbestellen*.

Vinyl-Fans dürfen sich übrigens auch über eine Neuauflage des Soundtracks zu Mother 2 (EarthBound) freuen, die im Februar 2021 in Japan erscheinen wird. Auch diese Fassung findet ihr bereits vorbestellbar bei Play-Asia*.

via Siliconera, Bildmaterial: Hobonichi Mother Project (Details)