Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung durchbricht mit drei Millionen verkauften Einheiten Rekorde

Wie die japanische Famitsu berichtet, hat sich Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung weltweit bereits über drei Millionen Mal verkauft. Diese Zahl umfasst digitale Verkäufe und physische Auslieferungen. Das Spiel ist weltweit seit dem 20. November für Nintendo Switch erhältlich, es dauert also nur wenige Tage für diesen Meilenstein.

Musou-Rekorde werden gebrochen

Ein besonderer Erfolg erzielten damit auch die Musou-Experten von Koei Tecmo und Omega Force, denn Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung ist nach wenigen Tagen bereits der Musou-Titel mit den absolut höchsten Verkaufszahlen. Nicht einfach zum Launch, sondern insgesamt. Beeindruckend!

100 Jahre vor The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung* lässt euch nach Hyrule zurückkehren und erleben, was 100 Jahre vor den Geschehnissen von „Breath of the Wild“ passierte. Das Schicksal des Königreichs hängt am seidenen Faden, bedroht durch die Verheerung Ganon. Eine tapfere Gruppe von HeldInnen stellt sich ihr im Überlebenskampf.

Der Launchtrailer zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung

via ResetEra, Bildmaterial: Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung, Nintendo, Koei Tecmo / Omega Force