Ein neuer Trailer zeigt Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate

Spike Chunsoft hat einen Übersichtstrailer zum Mystery-Dungeon-Titel Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate veröffentlicht. Im Westen verzichtet man auf den „Plus“-Zusatz im Titel, welcher am 2. Dezember hierzulande erscheinen soll. Digital werdet ihr bei Steam und im Nintendo eShop für 19,99 Euro fündig.

Shiren the Wanderer fürs Regal

Eine physische Edition soll demnächst noch durch Limited Run Games enthüllt werden. Ihr habt aber noch eine weitere Option. Die japanische Handelsversion für Nintendo Switch bietet ebenfalls englische Texte. Sie ist also für Importfreunde interessant! Bei Play-Asia könnt ihr die schicke Handelsversion bereits vorbestellen*. Auch Amazon Japan liefert unkompliziert* nach Deutschland.

Die neuen Features

Zu den neuen Features der Neuveröffentlichung gehören „Live Display“ sowie drei brandneue Dungeons. Mit dem „Live Display“ können SpielerInnen sich in einem Bildausschnitt Details zu Habseligkeiten, Spielerstatus und weitere Infos anzeigen lassen. Das resultiert in einer Verkleinerung des Bildschirms und kann jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden. Es soll vor allem Let’s Playern dienen.

Die neuen Dungeons bieten verschiedene Herausforderungen. Außerdem soll es auch einen Music-Player geben, in dem bereits gehörte Stücke wieder angehört werden können. Solltet ihr einmal in einem Dungeon kollabieren, gibt es ein neuen Rettungs-Feature, bei welchem andere Spieler helfen sollen. Auch globale Ranglisten soll es geben.

Rogue-like mit Tradition

In westlichen Gefilden sind die „Shiren the Wanderer“-Spiele nicht sonderlich bekannt. Dabei gehören sie wie auch die „Pokémon Mystery Dungeon“-Spiele zum selbsternannten Genre der Mystery-Dungeon-Games von Chunsoft. Diese Spiele zeichnen sich besonders durch ihr Rogue-like-Gameplay aus. Gebiete, Items und andere Dinge sind zufallsgeneriert und falls ihr mal sterbt, verliert ihr euer gesammeltes Hab und Gut.

Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate erschien ursprünglich für Nintendo DS im Jahr 2010, fünf Jahre später folgte eine erweiterte Version für PlayStation Vita. Auf dieser Version basiert jetzt auch die Umsetzung für Switch und PCs.

Übersichtstrailer mit den neuen Features

Bildmaterial: Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate, Spike Chunsoft