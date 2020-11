Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehören diesmal unter anderem Labyrinth of Galleria: Coven of Dusk (PS4, PS Vita) und Carto (PS4, Xbox One, Switch).

Labyrinth of Galleria: Coven of Dusk (PS4, PS Vita) – 9/8/9/7 [33/40]

Carto (PS4, Xbox One, Switch) – 7/9/8/8 [32/40]

Descenders (PS4, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Just Dance 2021 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Last Labyrinth (PSVR) – 8/7/8/8 [31/40]

Northgard (PS4, Switch) – 8/8/8/7 [31/40]

Zoids Wild: Infinite Blast (Switch) – 7/8/7/7 [29/40]

Police x Heroine Lovepatrina! Love-na Rhythm de Taiho Shimasu! (Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

RIDE 4 (PS4, Xbox One) – 8/7/6/7 [28/40]

via Gematsu, Bildmaterial: Labyrinth of Galleria: Coven of Dusk, Nippon Ichi Software