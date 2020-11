Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy zeigt den Prolog und Switch-Gameplay

Publisher Koei Tecmo und Entwickler Gust führen uns aktuell mit einem Prolog-Video in Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy ein. Wir erfahren dabei in groben Zügen, was im Vorgänger passiert ist. Danach geht es auch um die neue Ausgangslage für Atelier Ryza 2. Des Weiteren gab es in einem Livestream auch erstes Gameplay-Material der Switch-Version zu sehen.

Die Update-Pläne für Atelier Ryza 2

Neben dem Season-Pass wird es nach der Veröffentlichung auch kostenlose Updates geben. Für Japan gibt es nun einen ersten Zeitplan. Nach der dortigen Veröffentlichung am 3. Dezember gibt es Ende Dezember unter anderem die Möglichkeit, im Fotomodus auch Monster zu platzieren sowie einen neuen Schwierigkeitsgrad.

Ende Januar folgt dann ein weiteres kostenloses Update für den Fotomodus, welches Posen und Rahmen hinzufügt. Außerdem wird es dann musikalisch mit Hintergrundmusik aus Atelier- und weiteren Gust-Spielen. Wie der Fahrplan für den Westen aussieht, ist noch nicht bekannt.

Zuletzt berichteten wir über das Kampfsystem von ‚Atelier Ryza 2‘ und den mysteriösen, neuen Freund Fi sowie das Gameplay. Außerdem könnt ihr euch mit dem Eröffnungsfilm bereits in Atelier-Stimmung bringen.

Immer auf der Suche nach neuen Materialien

In Atelier Ryza 2 verlässt Protagonistin Ryza ihre Heimatstadt auf Kurken Island, um die königliche Hauptstadt Ashra-am Baird zu besuchen. Dort möchte Ryza ihren eigenen Atelier-Shop eröffnen und die antiken Ruinen der Gegend erkunden. Damit sie die Mysterien der Ruinen entschlüsselt kann, ist Ryza auf neue Fortbewegungsmöglichkeiten angewiesen: Schwingend, kletternd, kriechend und an diversen Hindernissen vorbei-quetschend durchkämmt sie die alten Stätten.

Alte Freunde und neue Bekanntschaften

Ryza trifft auf ihrer Reise auf ihre alten Freunde wie Tao und Bos, trifft aber auch völlig neue Bekanntschaften. Darunter die höfliche, aber auch zurückhaltende Sherri Glaus, die Tochter eines Aristokraten, die von Tao, Patricia „Patty“ Abelheim und Pattys Vater, Volker Abelheim, einem ehemaligen Ritter der königlichen Familie, gelehrt wird. Clifford Diswell, teils Dieb, teils Schatzjäger, zählt sich ebenfalls zu Sherris Lehrern.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy erscheint im Westen am 29. Januar 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC-Steam. Übrigens: Bei Amazon findet ihr Atelier Ryza 2* bereits. Wer zunächst für PS4 kauft, kann später kostenlos auf PS5 wechseln.

Der Prolog von Atelier Ryza 2

Switch-Gameplay von 39:05 bis 52:59

via Gematsu, Bildmaterial: Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, Koei Tecmo / Gust