Atelier Ryza 2: Das ist Ryzas neuer und mysteriöser Freund „Fi“

Welche Geheimnisse warten auf Ryza und ihren pelzigen, neuen Freund in den Tiefen der alten Ruinen? Mal sehen. Erstmal gilt es, Ryzas neuen und mysteriösen Freund „Fi“ näher kennenzulernen. Dafür gibt es heute einige neue Details von Koei Tecmo.

Auf ihrer Reise wird Ryza von Fi, einem rätselhaften sowie liebenswürdigen Wesen, begleitet – schnell freunden sich die beiden an, eine innige Freundschaft entwickelt sich. Als Fi immer weiter wächst, bemerkt Ryza, dass eine mysteriöse Macht in ihm schlummert. Während sie die alten Ruinen erkunden, möchte Fi immer weiter in die unbekannten Tiefen vordringen. Weit im Inneren entdeckt die Gruppe einen glühenden Kristall, der offensichtlich eine tiefere Bedeutung für Ryzas neuen besten Freund hat.

Ryza stößt aber nicht nur auf Fi, sondern auch auf Empel sowie Lila, die Ryza vor ein paar Jahren schon einmal begegnet sind. Empel weihte Ryza in die Kunst der Alchemie ein und Lila gilt als eine der wildesten Kriegerinnen im Land. Die beiden alten Bekannten suchen nach etwas Speziellem in den Ruinen…

Außerdem wird Ryza auf ihrer Reise wieder von den Puni begleitet. Diese „Blob-ähnlichen Kreaturen“ können für Sammelaufgaben ausgesandt werden. In Atelier Ryza 2 können sie aufleveln und so einfacher wertvolle Gegenstände finden.

Erste Details zum Season-Pass von Atelier Ryza 2

Koei Tecmo ist ein Stück weit berüchigt für Season-Pässe. Einen solchen gibts natürlich auch für Atelier Ryza 2. Was erwartet euch also? 12 DLCs: u.a. neue Schwimm-Outfits, Rezepte, die „Keldorah Castle“-Gegend, die extrem herausfordernde Region „Flame Sun Island“ und das „Gust Extra BGM-Pack“. Was das kostet, weiß man aber noch nicht.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy erscheint im Westen am 29. Januar 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC-Steam. Übrigens: Bei Amazon findet ihr Atelier Ryza 2* bereits. Wer zunächst für PS4 kauft, kann später kostenlos auf PS5 wechseln.

Bildmaterial: Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, Koei Tecmo / Gust