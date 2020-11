„3 für 2“-Aktion bei Amazon in der Kategorie Anime

Im Rahmen der Black-Friday-Woche lockt Amazon derzeit mit einer neuen „3 für 2“-Aktion in der Kategorie Anime. Eine gute Gelegenheit also, um eure Sammlung aufzustocken oder die aktuellen Staffeln eurer Lieblingsserie einzusacken.

Zur Aktion: „3 für 2“ in Anime* bei Amazon

Das verfügbare Sortiment ist breit gefächert und reicht von Blu-ray-Filmen wie Weathering With You, Your Name oder Maquia über Serien wie Sailor Moon, Akira und Attack on Titan bis hin zu Limited Editions wie jene zu Usagi Drop oder Ghost in the Shell.

Film-Fans kommn darüber hinaus mit zwei weiteren aktuellen Aktionen bei Amazon auf ihre Kosten. Ihr könnt euch stolze 6 Blu-ray-Film für feste 30 Euro holen. Darunter Ready Player One, Meisterdetektiv Pikachu, One Upon A Time In Hollywood und etliche Klassiker. Für alle mit entsprechender Technik gibt es außerdem vier 4K-UHD-Filme für 50 Euro.

Viel Spaß beim Stöbern!

Bildmaterial: Amazon