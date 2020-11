20% auf Artbooks zu Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II oder NieR Automata

Ein kleiner Geheimtipp in diesen übervollen Black-Deals-Tagen. Bei buecher.de gibt es ab sofort 20% auf englische Bücher*. Und wie es der Zufall so will, sind viele tolle Artbooks oder Novels zu Games englischsprachig und fallen somit in diese Kategorie.

Und bei buecher.de findet ihr überraschend viele dieser durchaus nischigen Bücher. The Art of Fire Emblem: Awakening* und The Strange Works of Taro Yoko* findet ihr ebenso wie die etwas populäreren Werke The Art of Death Stranding* oder auch The World of Cyberpunk 2077*. Zumal auch die Preise stimmen, selbst ohne Rabatt. Einige der Bücher sind bei größeren Händlern wie Amazon teurer oder gar nicht mehr vorrätig. Ein kleines Mekka für Artbook-Fans.

Nachfolgend nur eine kleine Auswahl an Artbook-Ideen. Viel Spaß beim Stöbern!

Bildmaterial: NieR: Automata, Square Enix / Platinum Games