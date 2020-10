Digimon Survive erscheint erst im nächsten Jahr

Es ist wirklich keine Überraschung, was Bandai Namco heute verkündet hat: Digimon Survive ist auf das nächste Jahr verschoben worden. Geplant sind nach wie vor die Veröffentlichungsplattformen PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PC-Steam.

Produzent Kazumasa Habu gibt als Grund die aktuelle Weltlage an, welche die Entwicklung beeinflusst hat. Die nächsten Informationen zum Projekt dürfen Fans demnach im kommenden Frühling erwarten.

Die Pläne für Digimon Survive

Die Charaktere von Digimon Survive wurden von Uichi Ukumo designt, die Musik von Tomoki Miyoshi komponiert. Die Kämpfe werden in 2D ausgetragen, und zwar in einem taktischen Kampfsystem, was für die Digimon-Serie durchaus neu ist. Die Unterhaltungen finden in Visual-Novel-Optik mit 2D-Illustrationen statt.

