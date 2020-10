Atelier Ryza 2: Legenden und Geheimnisse lüften sich am 29. Januar im Westen

Koei Tecmo hat den Veröffentlichungstermin von Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy im Westen bekannt gegeben. Am 29. Januar 2021 dürft ihr im Sequel erneut die beliebte Ryza und ihre Freunde auf der gemeinsamen Reise begleiten.

Kürzlich erst wurde Atelier Ryza 2 auch für PlayStation 5 angekündigt. Damit werden die bisher bekannten Plattformen PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs ergänzt. Wer sich zunächst für die PlayStation-4-Version entscheidet, kann später kostenlos auf PlayStation 5 wechseln.

Einige neue Details hat Koei Tecmo zum Kampfsystem parat:

Gruppen bestehen fortan aus drei Kampfmitgliedern und einem Sub-Mitglied. Helden können im Kampf Fähigkeits-Action-Punkte sammeln sowie Core-Charges – diese Mechaniken werden durch das Echtzeit-Taktik-Kampfsystem ermöglicht. Häufen Gruppenmitglieder Action-Punkte an, können die Charaktere eine Reihe an zusammenhängenden Fähigkeiten im Kampf nutzen. Wenn Gruppenmitglieder eine Fähigkeits-Kette verwenden, nimmt die Stärke aller Fähigkeiten sowie die Anzahl an Core-Charges zu, die durch jede Attacke generiert werden. Diese werden ebenfalls benötigt, um diverse Gegenstände zu nutzen, die es dem Spieler erlauben, mächtige Attacken einzusetzen, beispielsweise Bomben. Das Nutzen von Fähigkeiten füllt ebenfalls eine besondere Leiste auf – wird die nächste Stufe erreicht, verbessert sich das Tactics-Level. Dadurch verbessert sich die Treffergenauigkeit der regulären Angriffe und die Action-Points werden schneller generiert. Wurde das Tactics-Level voll aufgefüllt, kann eine spezielle Technik eingesetzt werden: The Fatal Drive.