Amazon Prime Day 2020: Die besten Games-Angebote des Tages

Am 13. und 14. Oktober ist mal wieder Amazon Prime Day. Feiertage, die Amazon selbst erfunden hat und an denen Prime-Kunden „sparen“ sollen. Sparen ist natürlich relativ, wahrscheinlich gibt man eher mehr Geld aus als weniger. Aber die Produkte sind günstiger als sonst, das trifft es wohl eher.

Aktionen:

Ausgewählte Einzelangebote:

Wie immer beim Prime Day: Ihr benötigt natürlich ein Amazon-Prime-Abo für die Angebote. Falls ihr kein Abo habt, hilft auch erstmal ein Probe-Abo. Zugriff habt ihr dann auch auf Prime Gaming, wo es jeden Monat neue Gratis-Games gibt. Im „Schocktober“ sind das z. B. Layers of Fear, Silver Chains und Dead Age.

Darüber hinaus sind jeden Monat Unmengen an Loot und Items zu Valorant, Rocket Arena, Apex Legends und Co. gratis erhältlich. Bereits zuvor waren (und sind immer noch) u. a. Blazing Star, Fatal Fury Special, The King of Fighters 2000, Pulstar und insgesamt über 20 SNK-Klassiker herunterladbar.

Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt. Auf dieser Seite findet ihr die aktuell in Prime Gaming* verfügbaren Games. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

Bildmaterial: Amazon