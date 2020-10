„3 für 2“-Aktion bei Anime-Planet mit Tales of, God Eater, Digimon und vielen mehr

Bei Anime-Planet, dem hauseigenen Shop von Publisher KSM Anime, gibt es ab heute eine neue „3 für 2“-Aktion*. Mit dabei sind alle Produkte des Shops, die bis einschließlich August veröffentlicht wurden. Ausgenommen sind Overlord, Manga und Games.

Mit dabei ist aber zum Beispiel das Komplettpaket von Tales of Zestiria the X* aus beiden Staffeln und OVA, die komplette God-Eater-Reihe*, die komplette OVA-Collection zu Tales of Symphonia* sowie Ghost in the Shell, Hunter x Hunter, Naruto Shippuden, Gintama, Digimon Adventure, Atelier Escha & Logy bis hin zu Klassikern wie Captain Tsubasa oder Mila Superstar und vieles mehr.

Viel Spaß beim Stöbern!

Bildmaterial: Tales of Zestiria the X, ufotable, Bandai Namco