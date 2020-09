Zum Geburtstag: Fahrenheit bekommt Handelsversion für PlayStation 4

2005 veröffentlichte Quantic Dream ein Spiel namens Fahrenheit. Noch lange bevor Heavy Rain beliebt und Beyond: Two Souls sowie Detroit: Become Human kontrovers wurden. Oder war schon Fahrenheit kontrovers? Wie auch immer, alle Spiele haben ihre Fans gefunden. Und die Fans von Fahrenheit dürfen sich nun zum 15. Geburtstag des Spiels auf eine physische Neuveröffentlichung für PlayStation 4 freuen.

Gemeinsam mit Publisher Meridiem Games veröffentlicht Quantic Dream die Fahrenheit: 15th Anniversary Edition für PlayStation 4. Geplant ist die Veröffentlichung in Europa noch in diesem Jahr. Erhältlich sein soll die Edition bei Händlern quer durch Europa, konkreter wurde man nicht. Zumindest ist sie dem Anschein nach nicht Store-exklusiv. Anders als die auch erst in diesem Jahr veröffentlichte Limited-Run-Edition für PS4, die ohnehin nicht mehr erhältlich ist.

Für 29,99 Euro bekommt ihr eine Handelsversion, einen Dankesbrief, ein Artbook und Sticker. Das Spiel selbst bleibt unbearbeitet, es dürfte sich um die digitale PS4-Veröffentlichung von 2016 handeln. Die ist übrigens für den Autor des Beitrags nicht mehr im PlayStation Store auffindbar. Hm.

Bildmaterial: Fahrenheit, Quantic Dream, Meridiem Games