White Shadows, ein Puzzle-Plattformer mit Gesellschaftskritik und unterhaltsamem Gameplay, angekündigt

Düstere Welten können etwas Faszinierendes an sich haben. Durch ihre Optik ziehen sie Spieler*innen in ihren Bann und erzählen mysteriöse Geschichten. So auch beim angekündigten Spiel White Shadows vom Kölner Entwicklerstudio Monokel. In einer düsteren Welt voller versklavter Tierwesen geht es um tief verwurzelte gesellschaftliche Themen wie soziale Ungerechtigkeit, Rassismus und eine herrschende Klasse. Nach einer weltweiten Katastrophe versucht diese ihre Macht durch Falschmeldungen, Lügen und Gewalt aufrechtzuerhalten.

Als Spieler*in schlüpft ihr nun in die Rolle eines kleinen, verlorenen Rabenmädchens. Sie durchstreift eine Welt, in der die Einwohner davon überzeugt wurden, dass eine Schicht aus weißer Farbe sie vor einer Seuche schützt. Zudem besitzt alles in dieser Welt ihren zugewiesenen Platz. Wer für Unruhe sorgt, wird bestraft.

Gesellschaftskritik mit unterhaltsamen Gameplay

White Shadows soll Spieler*innen eine cineastisch erzählte Geschichte in hochwertiger Film-Noir-Optik bieten. Dabei durchläuft ihr eine zweidimensionale Welt, welche mit Puzzles und klassischen Plattformer-Elementen versehen ist. Zusätzlich gibt es eine Vielzahl von interessanten Charakteren und eigenartigen Fahrgeräten.

Mit White Shadows probiert das Kölner Studio Monokel einen für die Gamesbranche noch schwierigen Spagat: Gesellschaftskritik mit unterhaltsamem Gameplay zu verbinden; weltweite Missstände wie den allgegenwärtigen systematischen Rassismus zum Thema zu machen, ohne belehrend zu wirken; künstlerisch zu arbeiten, ohne elitär sein zu wollen. Oder wie die Macher*innen es selbst formulieren: „Ein Spiel, das sich mit der Welt da draußen auseinandersetzt und für jede*n zugänglich ist.“

White Shadows erscheint in der ersten Hälfte 2021 für PCs, PlayStation 5 und Xbox Series X.

