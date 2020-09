Visual Novel Root Double: Before Crime * After Days Xtend Edition erhält physische PS-Vita-Version

Eastasiasoft gab bekannt, dass eine limitierte physische Edition von Root Double: Before Crime * After Days Xtend Edition für PlayStation Vita auf dem Weg ist. Vorbestellen könnt ihr den Titel ab dem morgigen 10. September um 17:00 Uhr deutscher Zeit via Play-Asia*. Die Edition soll mit 49,99 US-Dollar zu Buche schlagen und zum November 2020 ausgeliefert werden.

Das erwartet euch in der limitierten, physischen Edition

Sofern ihr interessiert seid, solltet ihr euch sputen. Die physische Edition der Visual Novel ist auf 2000 Kopien limitiert. Diese Inhalte erwarten euch:

Eine physische Kopie des Spiels (region-free)

Ein Handbuch

Original-Soundtrack auf zwei CDs

Ein individuell nummeriertes Sammlerzertifikat

Eine Sammelbox (mit geprägtem Logo)

Inmitten einer nuklearen Katastrophe

So beschreibt Eastasiasoft Root Double: Before Crime * After Days:

Wir schreiben das Jahr 2030. In der isolierten Forschungsstadt Rokumei läuft das Geschäft wie gewohnt. Bis in der als „LABO“ bekannten Kernforschungsanlage plötzlich mehrere Explosionen ausgelöst werden. Die Stadt schickt „Sirius“, einen Elite-Rettungstrupp, um die Situation zu bewältigen. Die Situation wird jedoch nur schlimmer als der Kernreaktor von LABO schmilzt, während Mitglieder von Sirius und weitere Überlebende, noch immer im Inneren gefangen sind. In ihrem Überlebenskampf machen sie immer grausigere Entdeckungen und lernen, dass Zweifel ihr größter Feind sind.

Der Schlüssel zum Überleben liegt mit dem Senses Sympathy System (SSS) in den Händen der SpielerInnen. Ihre auf die Charaktere projizierten Emotionen, insbesondere Ihr Vertrauen in sie, prägen den Verlauf der Geschichte. Nur mit der effektiven Nutzung dieses Systems und der Vervollständigung der Geschichten beider Protagonisten kann der Spieler die Wahrheit zusammensetzen.

Root Double: Before Crime * After Days Xtend Edition ist für PS Vita via PlayStation Store verfügbar.

via Gematsu, Bildmaterial: Root Double: Before Crime * After Days Xtend Edition, Eastasiasoft / Yeti, Regista