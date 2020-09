PlayStation 5 in Deutschland: Zweite Vorbestell-Welle kommt morgen

Update: Zweite Vorbestell-Welle kommt morgen

Genau diese zweite Vorbestell-Welle zeichnet sich zur Minute ab. Und zwar für morgen, den 25. September 2020. Nahezu parallel zur Veröffentlichung dieses Artikels vermelden GAME UK (via Twitter) sowie Versandhändler OTTO (via Twitter) einen neuen Online-Vorverkauf für PlayStation 5, der morgen Vormittag stattfinden soll. Die Tweets kommen nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich so identisch daher, dass man dahinter eine koordinierte zweite Welle vermuten könnte. Wir werden sehen. OTTO teilte jedenfalls schon mal eine Vorbestellerseite* für morgen.

Noch ein Update: Nun haben auch Media Markt und Saturn entsprechende Infos abgesetzt. Es ist wohl save to say: Morgen wird PlayStation 5 im Laufe des Vormittags wieder bei vielen Händlern auf Lager sein. „Man munkelt“, laut OTTO, zwischen 10 und 12 Uhr.

Für alle Fälle, hier die Produktseiten der Großhändler:

Legt euch schon mal Login-Daten bereit, legt Accounts an, Bezahlmethoden und eure Anschriften. Damit es dann morgen im Falle des Falles schnell gehen kann.

Originalartikel:

Der erste PlayStation-5-Vorverkauf ging gehörig schief, da dürften sich alle einig sein. Sony entschuldigte sich bereits dafür. Hierzulande nahmen schon kurz nach dem PlayStation 5 Showcase die ersten Online-Shops Vorbestellungen für ihr zugesagtes Kontingent entgegen, wenig später folgte noch mitten in der Nacht Amazon. Wochentags, nachts. Am nächsten Morgen waren die großen Händler restlos ausverkauft, der Hals vieler Fans dick.

Aktuell ist PlayStation 5 im Prinzip deutschlandweit ausverkauft. Restmengen bei kleinen oder sogar lokalen Händlern tauchen immer mal auf, sind aber in wenigen Minuten ebenfalls vergriffen oder werden im Anschluss storniert. Fans treibt jetzt eigentlich nur noch eine Frage um…

Wann ist PlayStation 5 wieder vorbestellbar?

GamesWirtschaft hat dazu im deutschen Handel und bei Sony selbst nachgefragt, mit folgendem Ergebnis. Oft gabs auf Nachfrage nur das Offensichtliche. Mueller.de erwidert zum Beispiel: „Aufgrund der hohen Nachfrage ist die PS5-Konsole leider bereits vergriffen.“

Eine Unternehmenssprecherin der MediaMarkt-Saturn-Gruppe sagte: „Zum Vorverkaufsstart am 17.09.2020 hat uns Sony ein bestimmtes Kontingent an PlayStation-5-Konsolen zur Verfügung gestellt. Dieses Kontingent haben wir in den Vorverkauf gegeben und es wurde komplett abverkauft. Was die weitere Belieferung mit PS5-Konsolen angeht, stehen wir mit Sony in engem Austausch.“

Etwas mehr Hoffnung macht Euronics, wo man sich auch ein wenig kommunikativer gibt. Dort rechnet man mit einer zweiten Vorbestellmöglichkeit. „Wir gehen – Stand heute – davon aus, dass es noch vor Weihnachten eine zweite Vorverkaufsoption beziehungsweise zweite Pre-Order-Welle mit Lieferung vor Weihnachten geben wird“, so Björn Abels, Bereichsleiter Einkauf von Euronics Deutschland eG, gegenüber GamesWirtschaft.

Stationärer Verkauf zum offiziellen Start?

Hoffnung darauf, dass PlayStation 5 zum offiziellen Verkaufsstart flächendeckend oder in ausreichenden Stückzahlen im stationären Handel erhältlich sein wird, sollte man sich laut Abels nicht machen. Zumindest für die Euronics-Filialen kann er das wohl schon jetzt ausschließen: „Aufgrund der extrem hohen Nachfrage im Online-Vorverkauf ist davon auszugehen, dass – wenn überhaupt – nur sehr geringe Mengen stationär zur Verfügung stehen werden.“

Konntet ihr euer Exemplar sichern?

Wie lief der Vorverkauf für euch persönlich, konntet ihr euch euer Exemplar sichern? Oder habt ihr beim Generationsumstieg ohnehin keine Eile? Fakt ist auch: So nahtlos wie diesmal ging es bisher kaum zu. Fast alle hochkarätigen Veröffentlichungen sind noch für PlayStation 4 geplant und wenn ihr sie euch für PS4 kauft, macht ihr nicht mal Miese. Denn die meisten Publisher gönnen ihren Toptiteln kostenlose Upgrades für PS5. Solltet ihr also später eine PS5 ergattern können, könnt ihr einfach auf eurer neuen Konsole weiterspielen.

Bildmaterial: Sony