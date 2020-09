PlayStation 5: Sony entschuldigt sich für den verkorksten Vorverkauf

Ist es euch noch gelungen, eine PlayStation 5 vorzubestellen? Vielen Fans gelang das nicht. Und viele Fans sind darüber sehr erbost. Am Wochenende hat sich Sony PlayStation nun auf dem offiziellen Twitter-Account dafür entschuldigt: „Lasst uns ehrlich sein: Die PS5-Vorbestellungen hätten um einiges glatter laufen können. Wir entschuldigen uns wirklich dafür.“

In den nächsten paar Tagen sollen deshalb weitere PS5-Konsolen zum Vorverkauf angeboten werden. Genauere Informationen werden dazu von den verschiedenen Einzelhändlern folgen. Gegen Ende des Jahres sollen außerdem noch mehr PlayStation-5-Konsolen verfügbar sein.

Problematik kurz und knapp

Da diese Aussage auf dem englischen Account verfasst wurde, ist noch nicht ganz klar, ob alle Regionen weltweit davon betroffen sind. Auf dem deutschen Twitteraccount von PlayStation gab es noch keine Aussage dieser Art.

Die Problematik, auf der die Entschuldigung beruht, lag nicht nur an den begrenzten Stückzahlen, sondern auch an der verkorksten Kommunikation seitens Sony. Den Fans wurde nämlich gesagt, dass der Vorverkauf der PlayStation 5 früh genug angekündigt werden würde. Viele registrierten sich außerdem auf einer Website, die versprach, über den Vorverkaufsstart zu informieren. Doch nichts davon klappte. Stattdessen begann der Vorverkauf bei vielen Händlern kurze Zeit nach der PlayStation 5 Showcase. Hierzulande war das wochentags und mitten in der Nacht. Amazon, Media Markt und Saturn waren am nächsten Morgen natürlich restlos ausverkauft. Und der Hals vieler Fans dick.

