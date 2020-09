Monster Boy and the Cursed Kingdom erscheint für PlayStation 5 und Xbox Series X

Monster Boy and the Cursed Kingdom ist bereits seit einiger Zeit für PS4, Xbox One, Switch und PCs erhältlich. Nun gaben Publisher FDG Entertainment und Entwickler Game Atelier eine Next-Gen-Version für das Spiel bekannt. Sowohl die Version für PlayStation 5 als auch Xbox Series werden eine native 4K-Auflösung unterstützen. Darüber hinaus soll das Spiel mit 120 Bildern pro Sekunde laufen.

Für PlayStation 5 teaserte FDG Entertainment auf Nachfrage sogar eine DualSense-Unterstützung an. Wer das Spiel bereits für die aktuelle Konsolengeneration besitzt, darf sich ebenfalls über ein kostenloses Update freuen. Wann genau die neue Version erscheint, gab der Publisher jedoch noch nicht bekannt.

Wer Monster Boy and the Cursed Kingdom überhaupt noch nicht kennt, kann sich gerne unseren Test durchlesen. Dort erfahrt ihr alles Wichtige rund um das Action-Adventure.

Der ältere PC-Launchtrailer zu Monster Boy and the Cursed Kingdom

