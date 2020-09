Die knuffigen Rot verspäten sich: Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits erscheint erst 2021

Im Rahmen des »The Future of Gaming«-Events kündigte das Indie-Studio Ember Lab vor einigen Wochen Kena: Bridge of Spirits an. Das hübsche Action-Adventure avancierte für viele ZuschauerInnen zum Überraschungshit des Events. Ursprünglich für eine Veröffentlichung Ende dieses Jahres angedacht, teilte Ember Lab nun leider weniger erfreuliche Nachrichten via Twitter. Kena: Bridge of Spirits verspätet sich auf das erste Quartal 2021.

Grund für die Verzögerung stellen einmal mehr die Auswirkungen rund um die COVID-19-Pandemie dar:

Ember Lab Team ist überwältigt und gerührt von der positiven Resonanz und der Unterstützung von Kena: Bridge of Spirits. Eure freundlichen Worte und Begeisterung für das Spiel haben das Team inspiriert. Dieses Jahr hat viele Herausforderungen mit sich gebracht, und unser Übergang zur Arbeit von zu Hause aus hat dazu geführt, dass die Entwicklung langsamer voranschreitet als wir gehofft hatten. Aus diesem Grund haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung von Kena: Bridge of Spirits auf das erste Quartal 2021 zu verschieben. Wir haben diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen, sind jedoch der Meinung, dass dies für das Spiel und das Wohlbefinden des Teams am besten ist. Wir werden diese Zeit nutzen, um dem Spiel den Glanz zu verleihen, den es verdient. Und um eine Erfahrung zu liefern, die unserer Vision und Ihren Erwartungen entspricht. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten mehr über Kena zu erzählen und Anfang nächsten Jahres eine tolle Erfahrung zu liefern. Das Ember Lab-Team

Von den Machern des Fanfilms „Majora’s Mark – Terrible Fate“

„Kena“ wird als Action-Adventure in einer bezaubernden Welt voller Entdeckungen und rasanten Kämpfen beschrieben. SpielerInnen finden und bauen ein Team von kleinen Mitreisenden namens Rot auf, die ihre Fähigkeiten verbessern und neue Arten zur Manipulation der Umgebung schaffen.

Während „Kena“ das erste Spielprojekt von Ember Lab darstellt, ist das Indie-Studio kein unbeschriebenes Blatt. Vor einigen Jahren verantworteten sie den imposanten Fanfilm Majora’s Mask – Terrible Fate. Die Leidenschaft für Videospiele scheint ihnen also in den Knochen zu stecken.

Kena: Bridge of Spirits soll nun also im ersten Quartal 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4 und PCs via Epic Games Store erscheinen.

Bildmaterial: Kena: Bridge of Spirits, Ember Lab