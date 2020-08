Tamarin von ehemaligen Rare-Veteranen beginnt seine Reise im September

Tamarin erscheint am 10. September für PlayStation 4 und PCs bei Steam und „später“ für Xbox One, wie Entwickler Chameleon Games bekannt gegeben hat. Der „putzigste Affe der Welt“ wird dann seine Abenteuer beginnen. Er selbst hat es aber erstmal nicht so putzig, denn die Welt des Spiels ist von Umweltverschmutzung und Zerstörung heimgesucht. Natürlich gilt es, die Idylle wieder herzustellen.

Bewegt euch mit der Beweglichkeit eines Tamarins während eurer Reise in die nördliche Wildnis, vorbei an atemberaubenden Wäldern, Fjorden und Bergen. Auf eurer Reise werdet ihr mysteriöse, elektrische Glühwürmchen jagen, eine von tanzenden Ameisen bewohnte, geheime unterirdische Welt erforschen, unschuldige Vögel retten und das vorher so idyllische natürliche Habitat der Tamarine wiederherstellen.

Projektleiter von Tamarin ist Omar Sawi, der für seine kreative Vision ein Team aus den Köpfen hinter Charakteren wie Diddy Kong, Banjo-Kazooie und Battletoads versammelt hat. So leitet unter anderem Richard Vaucher (Donkey Kong 64) die Produktion aller künstlerischen Aspekte. Charakter-Designer Steve Mayles (Banjo-Kazooie) entwarf einige Tamarine. Komponist David Wise ist ebenfalls an Bord. Für Soundeffekte sorgt Graeme Norgate (Golden Eye 007 und Killer Instinct).

„Tamarin feiert die Natur auf der Erde und thematisiert das Desaster ihrer Zerstörung“, sagt Omar Sawi. „Wir wollten dieses Thema auf spannende Weise behandeln, indem wir dem Spieler eine faszinierende Umgebung zur Erkundung und tanzende Ameisen als Gegner präsentieren und er die Spezies der Tamarine vor der Ausrottung beschützen muss. Es steckt also eine tiefere Botschaft hinter dem unterhaltsamen Gameplay.“

