Sky: Children of the Light fliegt erst 2021 auf Nintendo Switch

Wie thatgamecompany via Twitter bekanntgab, verschiebt sich die Switch-Version ihres aktuellen Titels Sky: Children of the Light. Ursprünglich für den Sommer dieses Jahres angedacht, soll der Titel nun erst 2021 für Nintendo Switch verfügbar werden. Als Grund nennt man – wie erwartet – COVID-19.

Thatgamecompany kommentiert die Entwicklung wie folgt:

Als kleines Indie-Studio war es eine Herausforderung, so viele Veröffentlichung hintereinander möglich zu machen. COVID-19 verlangsamt die Arbeitsabläufe und der Schutz der Gesundheit unseres Teams genießt höchste Priorität. Daher verschieben wir Sky für Nintendo Switch um einige Monate auf das Jahr 2021. Inmitten der Pandemie taten wir unser Bestes, um Sky auf Android zu veröffentlichen, ein Live-Spiel zu verwalten und zwei neue Abenteuer-Seasons zu starten. Wir haben uns sehr gefreut, dieses Spiel endlich auf die Konsole zu bringen und danken Fans für ihre Geduld, während wir an der Veröffentlichung arbeiten.

Sky: Children of the Light ist derzeit für iOS via App Store und Android via Google Play erhältlich. Die Nintendo-Switch-Version folgt dann 2021.

via Gematsu, Bildmaterial: Sky: Children of the Light, thatgamecompany